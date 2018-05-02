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2 мая Среда

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Городские службы оперативно устраняют последствия падения дерева в уфимском парке

ОБЩЕСТВО

Городские службы оперативно устраняют последствия падения дерева в уфимском парке Фото: администрация Октябрьского района Уфы

Городские службы оперативно устраняют последствия падения дерева в уфимском парке Фото: администрация Октябрьского района Уфы

УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня,2 мая, в диспетчерскую Управления гражданской защиты по Октябрьскому району Уфы поступило сообщение о падении дерева на тропе здоровья «Уфимские липы».

«Пострадавших нет. Упавшее дерево повредило беседку, расположенную рядом с велодорожкой. По данному факту оперативно выехали  городские службы. В настоящее время ведутся работы по устранению инцидента», — сообщили в администрации муниципалитета.

Во избежание несчастных случаев уфимцев и гостей столицы просят избегать нахождения рядом со старыми деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и ненадежными постройками. 

Теги: падение деревьев
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