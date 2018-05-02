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2 мая Среда

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Рекордно короткая трудовая неделя ждет россиян

ОБЩЕСТВО

Рекордно короткая трудовая неделя ждет россиян Фото: ИА «Башинформ»

Рекордно короткая трудовая неделя ждет россиян Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Рекордно короткая неделя для россиян начнется в четверг, 3 мая, и закончится в пятницу, 4 мая. 5, 6 мая жителей страны ждут еще два выходных дня.

И это не все хорошие новости. На следующей неделе, благодаря празднованию Дня Победы, нас ждет еще один перерыв на отдых 9 Мая, который в этом году приходится на среду. Также 8 мая, в предпраздничный день, можно будет уйти с работы на один час раньше.

В этом году 1 Мая пришлось на вторник, и разрыв между этим днем и предшествующими выходными был закрыт за счет переноса нерабочего дня 28 апреля (суббота) на понедельник 30 апреля. А выходной день этого года 7 января (воскресенье) перенесен на 2 мая (среда). 

Теги: выходные дни
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