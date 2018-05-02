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2 мая Среда

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5 мая земляне смогут наблюдать максимум метеорного потока Эта-Аквариды

ОБЩЕСТВО

5 мая земляне смогут наблюдать максимум метеорного потока Эта-Аквариды Фото: Уфимский городской планетарий

5 мая земляне смогут наблюдать максимум метеорного потока Эта-Аквариды Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ночь с 5 на 6 мая в небе над Башкирией ожидается максимум активности метеорного потока Эта-Аквариды. Как сообщают специалисты Уфимского городского планетария, высокоактивный метеорный поток Эта-Аквариды ежегодно наблюдается в период с 19 апреля по 28 мая. В его максимуме внимательные земляне могут увидеть до 70 метеоров в час. 

«Эта-Аквариды очень быстрые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 66 км в сек, они имеют белый цвет и часто оставляют на небе следы. Прародительницей Эта — Акварид является знаменитая комета Галлея – это, пожалуй, самая известная комета, первое упоминание о которой встречается в 240 году до нашей эры. Комета Галлея относится к короткопериодическим кометам, она возвращается к Солнцу каждые 75-76 лет. Отмечено, по меньшей мере 30 появлений кометы и почти всегда ее появление связывали со многими драматическими событиями: смертью императоров, эпидемией чумы, гибелью урожая, засухой, массовой гибелью людей. Комета Галлея, хорошо видимая невооруженным глазом», — рассказали об особенностях метеорного потока в планетарии.

Сотрудники планетария уточнили, все потоки Эта-Аквариды лучше всего наблюдать за городом, но в этом году наблюдению максимума Эта-Акварид помешает Луна. Будучи в фазе последней четверти она взойдет в два часа ночи и засвечивая небо, позволит увидеть только самые яркие метеоры.  

Теги: уфимский городской планетарий, метеорный поток
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