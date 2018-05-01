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2 мая Среда

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В Башкирии скоро потеплеет до 24 градусов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии скоро потеплеет до 24 градусов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии скоро потеплеет до 24 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 В Башкирии потеплеет до 24 градусов. Тепло синоптики обещают уже совсем скоро. 

Завтра 2 мая днем еще возможен небольшой дождь, в отдельных районах до умеренного. В ночные часы специалисты прогнозируют +2,+7, при прояснениях до -2 градусов, днем +9,+14, по югу до +19 градусов.

3 мая также ожидаются кратковременные дожди, местами небольшие, грозы. Температура воздуха ночью +3,+8, днем воздух прогреется до +15,+20, по югу до +24 градусов.

4 мая не обойдется без дождей, прогнозируются порывы сильного ветра. Ночью будет  +1, +6, в дневные часы до  +10,+15 градусов.

Теги: погода
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