УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии волонтеры выйдут на поиски 89-летней Сании Сабиряновой, сообщается в группе «Лиза Алерт. Башкортостан».

Пенсионерка, проживающая в селе Карамалы-Губеево Туймазинского района, ушла из дома и не вернулась 26 апреля.

Волонтеры собираются на очередные поиски пожилой женщины завтра утром, 2 мая. Сбор у магазина в деревне Тукаево. По их словам, пропавшая может находиться в соседних районах Башкирии или Татарстана.

Приметы разыскиваемой: рост 150-155 см, худощавое телосложение, седые волосы до плеч. Была одета в коричневую кофту, зеленый платок в горошек, темное платье, черные колготки, на ногах, предположительно, синие галоши. В ориентировке сообщается, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто видел или знает, где находится пенсионерка, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или связаться с полицейскими по телефону 02 или 102.