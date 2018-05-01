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В Уфе ученые и программисты разработали дирижабль, работающий на солнечных батареях

ОБЩЕСТВО

В Уфе ученые и программисты разработали дирижабль, работающий на солнечных батареях Фото: скрин видео

В Уфе ученые и программисты разработали дирижабль, работающий на солнечных батареях Фото: скрин видео

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе ученые, дизайнеры и программисты, а также сотрудники БГПУ разработали первый автономный дирижабль с электродвигателями, работающими на солнечных батареях. Сюжет об уникальной разработке показала телекомпания «Вся Уфа»

Летательный аппарат снабжен сразу четырьмя электродвигателями. Его работа обеспечивается батареями, которые питаются солнечной энергией. Благодаря такой особенности, аппарат может в автономном режиме следить за природными объектами.

«Наш аппарат выполняет задачу мониторинга, то есть он может неделями и месяцами летать над заповедниками, над лесными массивами и, заметить,например, лесной пожар, чтобы вовремя его потушить», — говорит разработчик Владимир Бекасов.

Такой дирижабль можно использовать и для доставки грузов, обеспечения связи или поиска людей. Беспилотный аппарат может развивать скорость до 100 километров в час и работать в автономном режиме до одного месяца.

Новая разработка столичных учёных, дизайнеров и программистов должна дать импульс к развитию целого технологического направления воздушного транспорта, сообщают наши коллеги

Теги: научные разработки, дирижабль
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