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1 мая Вторник

Уфа   °

В Башкирии активисты ОНФ приняли участие в праздновании Первомая

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии проходят массовые народные торжества, посвященные Празднику Весны и Труда, Дню международной солидарности трудящихся. Народные шествия и концерты проходят во многих городах республики с участием всех общественных движений.  В Стерлитамаке перед жителями выступила сопредседатель регионального штаба ОНФ Надежда Крылова. 

«Сегодня Первомай! Весна на улицах родного Стерлитамака и в наших душах и  сердцах! Улыбки на лицах многих россиян и бодрый оптимизм у всего российского общества независимо от санкций и прочих ограничений со стороны отдельных иностранных государств, — сказала, приветствуя земляков, Надежда Крылова. — Впервые в новейшей истории минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму. Майские указы Президента страны, общественный контроль которых осуществлял Общероссийский народный фронт,   исполнены, в том числе в части повышения реальной заработной платы». 

Сопредседатель регионального штаба ОНФ отметила меры, которые сегодня предпринимаются в стране по решению проблемы бедности.

«Президент страны, в своем ежегодном послании отметил, что приоритетным для него и для власти является развитие благополучия людей, достаток в российскийх семьях, — сказала Надежда Крылова. - В ближайшие дни, надеюсь, мы услышим о новых задачах и целевых показателях, в том числе и по вопросам заработной платы и труда, которые вновь поставит  глава государства и лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин».

Теги: ОНФ, 1 мая
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