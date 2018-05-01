Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.99

EUR 75.20

1 мая Вторник

Уфа   °

Роль родительских сообществ в современном образовании обсудят в Уфе

ОБЩЕСТВО

Роль родительских сообществ в современном образовании обсудят в Уфе Фото: из открытых источников

Роль родительских сообществ в современном образовании обсудят в Уфе Фото: из открытых источников

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

19 мая в Уфе пройдет II Республиканский Родительский форум 2018. Организаторы мероприятия  - Министерство образования, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики, Государственное Собрание — Курултай РБ, Региональная общественная организация «Продвинутые родители», Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в РБ.

Форум будет проводится с целью консолидации усилий органов государственной власти и общественных организаций в решении вопросов, связанных с защитой прав детей, формирования условий для повышения эффективности работы, направленной на профилактику и выявление проблем у детей и подростков, вовлечение общества в социально значимые дела, обмен опытом и практиками работы с семьями.

В рамках Форума состоятся мастер-классы, дискуссионные площадки, работа консультационных служб для родительской общественности.

Первый Родительский форум состоялся 1 июня 2017 года в Государственном Собрании региона по инициативе Главы РБ Рустэма Хамитова и собрал на своей площадке более 500 родителей.

Для участия во II Республиканском Родительском форуме необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте. Место проведения — Конгресс-Холл.

Теги: Родительский форум
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Семь распространенных мифов о клещах, которые могут быть опасны для человека
В Башкирии начался сезон клещей. По данным Роспотребнадзора по Башкирии, к медикам обратились уже 118 человек, пострадавших от укусов клещей. Из 95 клещ
В Башкирии на 1 мая выпал град и снег
С прохождением атмосферных фронтальных разделов 30 апреля и 1 мая местами в Башкортостане прошел дождь с градом и снегом. Очевидцы сообщают о выпадении
В Уфе из-за ремонта перекроют несколько улиц
В Уфе начинают ремонтировать дороги. Подготовительные работы уже начались на улицах Космонавтов, Кольцевой, Машиностроителей, Мира, Свободы, Коммунаров,
Николай Цулыгин рассказал о том, кто войдет в тренерский штаб «Салавата Юлаева»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» определился с теми, кто войдет в тренерский штаб клуба. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал новый главный тр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть