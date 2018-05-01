Роль родительских сообществ в современном образовании обсудят в Уфе Фото: из открытых источников Роль родительских сообществ в современном образовании обсудят в Уфе Фото: из открытых источников

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

19 мая в Уфе пройдет II Республиканский Родительский форум 2018. Организаторы мероприятия - Министерство образования, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики, Государственное Собрание — Курултай РБ, Региональная общественная организация «Продвинутые родители», Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в РБ.

Форум будет проводится с целью консолидации усилий органов государственной власти и общественных организаций в решении вопросов, связанных с защитой прав детей, формирования условий для повышения эффективности работы, направленной на профилактику и выявление проблем у детей и подростков, вовлечение общества в социально значимые дела, обмен опытом и практиками работы с семьями.

В рамках Форума состоятся мастер-классы, дискуссионные площадки, работа консультационных служб для родительской общественности.

Первый Родительский форум состоялся 1 июня 2017 года в Государственном Собрании региона по инициативе Главы РБ Рустэма Хамитова и собрал на своей площадке более 500 родителей.

Для участия во II Республиканском Родительском форуме необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте. Место проведения — Конгресс-Холл.