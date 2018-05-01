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УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Мелеузе в День празднования Весны и Труда молодым семьям вручили сертификаты на приобретение или строительство жилья.

С поздравлениями к мелеузовцам и гостям города обратился глава администрации муниципального района Рустэм Шамсутдинов. Он отметил значимость первомайского праздника, как символа созидания и плодотворной работы. В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» глава района вручил пяти молодым семьям сертификаты на приобретение или строительство жилья. За многолетний добросовестный труд и в честь празднования Дня Весны и Труда он также вручил Почётные грамоты республиканского и муниципального уровня.

«Труженики Мелеузовского района и города Мелеуза вносят достойный вклад в достижения Башкортостана. Одними из первых в республике мелеузовцы приступили к весенне-полевым работам. Успешно завершили отопительный сезон коммунальные предприятия. В ходе экологических субботников совместными усилиями населения и коммунальных служб приведены в порядок жилые кварталы,производственные площади, сельские населенные пункты», — сказал Рустэм Шамсутдинов.

Торжественное мероприятие завершилось концертом артистовг ородского Дворца культуры.