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УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов 30 апреля и 1 мая местами в Башкортостане прошел дождь с градом. Очевидцы сообщают о выпадении частиц льда в Белорецком районе республики, в Нефтекамске.

Неблагоприятные погодные условия наблюдается в республике уже в течение нескольких дней. В результате шквалистого ветра были повреждены кровли зданий в нескольких районах региона, поступали сообщения о падении деревьев. Пострадавших нет. Ликвидация последствий разгула стихии еще продолжается.

Сегодня, 1 мая синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами пройдет небольшие дожди, отдельных районах грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6, днем 10-15 градусов.