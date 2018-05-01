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1 мая Вторник

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В Башкирии на 1 мая выпал град

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов 30 апреля и 1 мая  местами в Башкортостане прошел дождь с градом. Очевидцы сообщают о выпадении частиц льда  в Белорецком районе республики, в Нефтекамске.  

Неблагоприятные погодные условия наблюдается в республике уже в течение нескольких дней. В результате шквалистого ветра были повреждены кровли зданий в нескольких районах региона,  поступали сообщения о падении деревьев. Пострадавших нет. Ликвидация последствий разгула стихии еще продолжается. 

Сегодня,  1 мая  синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами пройдет небольшие дожди,  отдельных районах грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6, днем 10-15 градусов.

Теги: погода, град
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