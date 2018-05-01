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«Весенний бал» для выпускников Башкирии пройдет 26 мая

ОБЩЕСТВО

«Весенний бал» для выпускников Башкирии пройдет 26 мая Фото: Олег Яровиков

«Весенний бал» для выпускников Башкирии пройдет 26 мая Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 «Весенний бал» для выпускников Башкирии, пройдет 26 мая.  В Уфе танцевальную традицию, посвященную «Последнему звонку»,  организуют городская администрация и компания «Уфанет».

За годы существования «Весеннего бала» в нем приняли участие более 53 тысяч 11-классников республики и Оренбуржья. В этом году праздник пройдёт в 13 городах.

Главная тема «Весеннего бала-2018» — «Край родной». В этот день центр столицы окунется в атмосферу школьного настроения, танцев и музыки. Танцевальные коллективы и студии продемонстрируют свои таланты, научат гостей праздника танцевать в разных стилях и направлениях. Школьники исполнят полонез, бранль, хоровод, школьный вальс, рок-н-рол, флешданс и другие танцы перед родителями, учителями и жителями города.

Место и время проведения — Советская площадь в 13:00 часов. 

Ранее агенство сообщало, что для обеспечения безопасности участников и гостей праздника «Весенний бал» будут перекрыты несколько участков улиц. 

Теги: выпускники
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