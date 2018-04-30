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30 апреля Понедельник

Уфа   °

Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 43 сантиметра

ОБЩЕСТВО

Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 43 сантиметра Фото: Олег Яровиков

Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 43 сантиметра Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Уровень воды в реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе за сутки вырос на 43 сантиметра – по состоянию на 8 утра он составлял 249 см. Белая в Стерлитамаке поднялась на три сантиметра – до 113 см. Такие данные на своем сайте опубликовало Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вода в реке Уфа в районе Шакши опустилась до 252 см (-9 см), река Дема в районе Бочкарева – до 472 см (-8 см за сутки).

Все уровни рек даны относительно нуля гидропоста. 

Теги: уровень рек, Башгидромет
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