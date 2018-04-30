В Уфе из-за ремонта перекроют несколько улиц Фото: Олег Яровиков В Уфе из-за ремонта перекроют несколько улиц Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Уфе начинают ремонтировать дороги. Подготовительные работы уже начались на улицах Космонавтов, Кольцевой, Машиностроителей, Мира, Свободы, Коммунаров, Борисоглебской, Уфимском и Индустриальном шоссе, Кировоградской.

В период проведения работ по фрезерованию проезжей части и устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия для транспорта закроют половину проезжей части. При укладке верхнего слоя асфальта проезжую часть перекроют полностью.

Сейчас движение временно ограничено на улицах Мира (от ул. Комарова до ул. Новочеркасской); Коммунаров (от ул. Первомайской до ул. Розы Люксембург); Машиностроителей (от ул. Кольцевой до ул. Интернациональной); Космонавтов (от ул. Комарова до ул. Первомайской); Кольцевая (от ул. Ульяновых до ул. Александра Невского).

Ремонт проходит в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ранее «Башинформ» сообщал, что проект реализуется на территории Уфимской агломерации, в которую кроме Уфы входят Уфимский, Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский и Чишминский районы. В 2018 году Башкирия получила на реализацию проекта один миллиард рублей из федерального бюджета. Республиканские вложения составят 1,055 миллиарда рублей, еще 41 миллион будет выделен из бюджета Уфы. В 2018 году в Уфе планируют отремонтировать 50 улиц. Полный список можно посмотреть на сайте Госкомитета РБ по транспорту и дорожному строительству.