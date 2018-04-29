В Башкирии открытки от Путина к 9 мая получат 45 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла Фото: УФПС РБ В Башкирии открытки от Путина к 9 мая получат 45 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла Фото: УФПС РБ

УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирию к 9 мая пришли 45 тысяч персональных поздравлений президента России ветеранам войны и труженикам тыла. Об этом сообщили в Управлении федеральной почтовой связи РБ. Открытки будут доставляться 2 – 9 мая. «В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным на конвертах, их письма будут храниться на почте в течение месяца, почтальоны принесут их позже. При необходимости Почта России и Пенсионный фонд будут выяснять новые адреса ветеранов, чтобы доставить им поздравление в другой регион страны», — проинформировали в УФПС РБ.

На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображен орден Отечественной войны и знамя 150-ой стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. На лицевой стороне поздравительной открытки – фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале».

На обороте открытки использованы фотографии: военного парада на Красной площади в Москве, Героя Советского Союза А.И. Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13-ой гвардейской дивизии, женщин во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов ППШ в Москве, неизвестного бойца Красной Армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным, родителей которого угнали в Германию, группы детей, освобожденных из концлагеря Освенцим, а также салюта Победы в Москве.