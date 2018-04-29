Ученая из Башкирии вошла в состав научного комитета международного симпозиума по цветоводству Фото: designerdreamhomes.ru Ученая из Башкирии вошла в состав научного комитета международного симпозиума по цветоводству Фото: designerdreamhomes.ru

УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Старший научный сотрудник Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН, кандидат биологических наук Оксана Ласточкина вошла в состав международного научного комитета Симпозиума ISCF 2019, который состоится в Тегеране в марте 2019 года. В комитет также входят ученые из Нидерландов, Дании, Японии, Франции, Норвегии, Италии, Китая, Греции, Кореи, США.

Симпозиум организуется Международным научным садоводческим обществом ISHS (International Society of Horticultural Sciences) и в этот раз будет посвящен цветоводству. Пленарные лекции будут проводиться ведущими учеными в различных областях, включая физиологию, биотехнологию, селекцию, тепличные технологии, климат-контроль, питание, фотосинтез, послеуборочную физиологию, маркетинг и многие другие вопросы.

ISHS — ведущая организация в области садоводства, имеет более 7 тысяч членов из 150 стран.

Как сообщили в Башкирском НИИ сельского хозяйства, институт и Тегеранский университет подписали соглашение о научном сотрудничестве. Башкирские и иранские ученые ведут совместные исследования по проекту «Использование LED (светодиодов) и PGPB (бактерий, стимулирующих рост растений) как инструментов для борьбы с абиотическими стрессами».