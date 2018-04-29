В Уфе произошло 14 ЧП в связи со шквалистым ветром Фото: Управление гражданской защиты Уфы





В Уфе произошло 14 ЧП в связи со шквалистым ветром Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе за минувшие сутки Управление гражданской защиты зафиксировала 14 случаев падений деревьев, элементов кровли, разрыва линии электропередач, и других происшествий, причиной которых стал шквалистый ветер.

Так было зафиксировано три случая падения деревьев на проезжую часть: по улице Тукаева, 54/1, Огарева, 2, и Житомирской, 20. Упало дерево и на территории «Олимпик-парка».

Произошло три случая падения элементов кровли: по проспекту Октября, 26/1 и Красноводской, 18. На Харьковской, 129, шифер с крыши дома упал на автомобиль «Киа Рио».

Зафиксирован порыв воздушной линии электропередач на улице Ангарской, 12. Авария была устранена специалистами ЮВРЭС.

На улице Мубарякова, 18, порыв ветра снес с балкона профнастил. С фасада дома по улице Гоголя, 63/1, дома упали штукатурка и имитирующая сетка. С реконструируемого здания по Цюрупы, 86, произошло падение лесов на тротуар.

По ул. Интернациональная, 31 и Н. Донского, 1, были зафиксированы случаи падения рекламных щитов, также поступило сообщения о срыве светофора по проспекту Октября, 65. Все последствия непогоды устранены, проинформировали в УГЗ Уфы.