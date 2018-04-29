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29 апреля Воскресенье

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В Башкирии за одну неделю выявлено 52 ВИЧ-инфицированных

ОБЩЕСТВО

В Башкирии за одну неделю выявлено 52 ВИЧ-инфицированных Фото: med.vesti.ru

В Башкирии за одну неделю выявлено 52 ВИЧ-инфицированных Фото: med.vesti.ru

УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Республиканский Центр-СПИД зафиксировал за последнюю неделю 52 новых ВИЧ-инфицированных. 13 из них находятся в учреждениях УФСИН по РБ.

С начала года выявлено 557 инфицированных мужчин и 356 женщин, из них 194 беременны. В Уфе с начала года ВИЧ выявлен у 192 местных жителей – на 42 меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года. В целом уровень заболеваемости ВИЧ немного снизился: с 23,8 до 22,4 на 100 тысяч человек.  

Теги: вич, статистика
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