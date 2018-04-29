УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан функционируют в режиме «повышенная готовность». Как пояснили в ведомстве, это связано с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений по территории республики. В соответствии с прогнозом Башгидромета на 29 апреля на территории республики прогнозируются грозы, шквалистое усиление ветра до 18-26 м/с. Спланирован комплекс мероприятий, который обеспечивает реагирование на возможные чрезвычайные ситуации на территории Башкортостана.

В целях оперативного реагирования на возможные риски возникновения аварий на объектах ЖКХ и энергетики сформированы и находятся в готовности оперативно-выездных ремонтные бригады, для ликвидации аварий на газовых сетях привлекаются силы и средства оперативно-выездных ремонтных бригад.

Проверена готовность резервных источников электропитания в муниципальных районах. В случае необходимости спланирована их своевременная доставка.

Напомним, в течении вечера 28 апреля зафиксированы случаи шквалистого усиления ветра до 23 м/с, в результате чего зафиксировано 4 факта повреждения кровель зданий и сооружений, так в н.п. Ермекеево Ермекеевского района частично повреждена кровля 8 частных жилых домов и 1 двухэтажного муниципального жилого дома на 13 квартир, в н.п. Нижне-Улу-Елга частично повреждена кровля жилого дома.

В Бижбулякском районе в н.п. Бижбуляк частично повреждена кровля здания детского сада и кровли двух зданий на территории молочно-товарной фермы в с. Елбулак-Матвеевка. В Буздякском районе в н.п. Урзайбаш частично повреждена кровля сельского дома культуры.

В результате происшествий погибших и пострадавших нет.