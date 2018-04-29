Школьница из Башкирии стала победительницей конкурса фонда Оксаны Федоровой «Спасибо маленькому герою» Фото: сайт конкурса Школьница из Башкирии стала победительницей конкурса фонда Оксаны Федоровой «Спасибо маленькому герою» Фото: сайт конкурса

УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В преддверии Дня Победы в Музее Победы на Поклонной горе состоялась Церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». Победительницей конкурса в номинации «Рисунок» стала 17-летняя Айгуль Сынтимирова из Ишимбая, сообщили организаторы.

Конкурс организован благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» при поддержке Российского движения школьников и с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Творческий проект проходил в рамках историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны», посвященного подвигам детей в годы Великой Отечественной. В оргкомитет конкурса поступило более 2000 заявок: рисунки, видеоролики, музыкальные произведения, журналистские и литературные работы со всех уголков России. 32 творческие работы были объявлены лучшими в 5 номинациях.

Оценивали работы: Оксана Федорова, Аркадий Васильевич Никоноров, ветеран, доктор исторических наук, автор-составитель книги-трилогии «Маленькие герои большой войны», композитор Григорий Гладков, актриса Яна Поплавская, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, Елена Аксенова, председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское единство» (Республика Крым), Татьяна Назаревская, директор фонда «Твоя природа», Анжела Лебедева, исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя», композитор и певец Марк Тишман, оперный певец, президент Фонда поддержки национальной культуры им. П. И. Чайковского Дмитрий Галихин, руководитель Ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец, а также Александр Саушин, член Союза художников СССР, лауреат премии ТЭФИ, художник-постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпийский Игр 1980 года в Москве.

«Сегодня тема патриотизма крайне важна, ведь именно любовь к Родине объединяет нас и создает основу для национального единства. Разнообразие конкурсных работ и живой интерес со стороны школьников к теме забытых имен детей-героев говорят о том, что такие проекты крайне актуальны и нужны, чтобы дети лучше знали историю своей страны и воспитывались на примерах истинного героизма», — отметила президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

В рамках церемонии награждения победителей конкурса также состоялся запуск Всероссийской акции посадки Аллей памяти детей-героев Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.: более 100 школ присоединились к акции, и их территорию будут украшать тематические Аллеи с памятной табличкой. Аллеи станут живым символом уважения и преклонения подрастающих поколений перед вечным подвигом солдат-победителей!