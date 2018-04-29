В Кумертау дети-сироты получили ключи от новых квартир Фото: администрация Кумертау В Кумертау дети-сироты получили ключи от новых квартир Фото: администрация Кумертау

УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Кумертау ключи от квартир в новом доме по ул. Комсомольская получили 9 детей-сирот. Бесплатное жилье ребятам вручили в рамках государственной программы по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в администрации города.

Новоселов приветствовал глава администрации Кумертау Борис Беляев.

«Если наш город строится, а в центре появляются современные многоэтажные дома, значит он развивается. Мы рады, что сегодня молодые люди обрели свое жилье, в котором будут строить свои семьи и счастливую жизнь. Свой дом – это комфорт, безопасность», — сказал Борис Беляев.

На торжественном заселении также присутствовал Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик РФ, почетный гражданин города Кумертау, генерал-полковник Николай Антошкин. Высокие гости побывали в квартирах новоселов. Одна из счастливых обладателей ключей от квартиры — Наталья Кузнецова. Наталья заканчивает вуз в Санкт – Петербурге. После окончания которого, планирует вернуться в Кумертау.