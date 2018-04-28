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28 апреля Суббота

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Рустэм Хамитов поручил обеспечить финансирование реконструкции школы в Дуванском районе

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов поручил обеспечить финансирование реконструкции школы в Дуванском районе Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов поручил обеспечить финансирование реконструкции школы в Дуванском районе Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе личного приёма граждан жительница Дуванского района Ольга Москвина рассказала Главе республики Рустэму Хамитову об аварийном состоянии школы в селе Тастуба.

Учебное заведение было построено в 1970-е годы силами колхоза «Искра». Сегодня в нём обучаются порядка 150 детей. При этом боковое крыло, изначально возведенное с нарушениями, уже почти пять лет является аварийным. В связи с этим в школе не функционируют библиотека, спортзал, столовая, актовый зал и несколько учебных кабинетов.

В последние годы состояние здания ухудшилось: оно начало рушиться, выпадают кирпичи, стёкла, оконные балки. По результатам проверки комиссии по ЧС установлены ограждения, знаки о запрете доступа, запрещено нахождение и посещение учащимися и сотрудниками школы аварийного крыла, а также прилегающей территории.

Основное здание признано ограниченно работоспособным. Уроки физической культуры рекомендовано проводить на улице. Имеются трудности по организации горячего питания школьников.

Принято решение о проведении реконструкции школы, в период которой учащиеся будут распределены по учебным заведениям близлежащих населённых пунктов. Однако пока даже не подготовлена проектно-сметная документация, поскольку требуется финансирование этих работ из республиканского бюджета.

Рустэм Хамитов поручил Правительству РБ и главе района Фаилю Мухамадееву в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры по финансированию реконструкции школы.

Теги: глава рб, школы
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