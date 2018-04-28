В Аскинском районе отремонтируют дом культуры Фото: пресс-служба Главы Башкортостана В Аскинском районе отремонтируют дом культуры Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе личного приёма граждан к Главе республики Рустэму Хамитову обратилась жительница села Аскино Ярия Ялалтдинова с просьбой оказать содействие в ремонте районного дома культуры.

В двухэтажном здании, построенном в начале 1980-х годов, сегодня расположены библиотека, районный отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Аскинский историко-краеведческий музей, зрительный зал на 548 мест. Дом культуры обслуживает более 15 тысяч человек, проживающих в 75 населённых пунктах района. Вместе с тем капитальный ремонт здесь ни разу не проводился.

В настоящее время здание не отвечает требованиям к эксплуатации такого рода сооружений. Из-за ветхости признан аварийным и закрыт зрительный зал. Требуется ремонт кровли, несущих конструкций здания, системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, выполнение отделочных работ. Вся необходимая проектно-сметная документация подготовлена.

Рустэм Хамитов поручил Правительству республики обеспечить необходимое финансирование, чтобы начать ремонт.

В ходе беседы Ярия Ялалтдинова также затронула вопрос газификации района. По её словам, на сегодняшний день её процент составляет всего лишь 32 процента. Даже в райцентре есть негазифицированные микрорайоны, а проводить газ самостоятельно жителям получается дорого, особенно пенсионерам. В настоящее время подготовлен проект строительства газовых сетей в Аскино протяжённостью 18,5 км. Теперь вопрос за финансированием и организацией работ. Руководитель республики поручил главе района Флариту Усманову подготовить варианты решения этой проблемы.