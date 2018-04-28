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УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 мая в Уфе в Башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова при поддержке Министерства культуры РФ начнет свою работу выставка «Актуальная Россия: игра в классиков».

Проект «Актуальная Россия» — ежегодная коллективная выставка, которая демонстрирует главные тенденции современного российского искусства. Выставка на равных представляет начинающих авторов и классиков. Звёзды российской арт-сцены в экспозиции соседствуют с молодыми экспериментаторами. Б

В масштабную экспозицию объединены знаковые произведения,представляющие географию отечественного арт-процесса от Петербурга и до Владивостока, более 100 работ — от медиа-инсталляций до академической живописи. Михаил Розанов и Алексей Беляев-Гинтовт, Дамир Муратов и Глеб Косоруков, Алексей Политов и Марина Белова, Константин Худяков, Юлия Малинина, Анна Красная, Егор Плотников, Анна Селина и другие демонстрируют актуальный срез современного искусства России. В каждом городе выставка пополняется работами местных авторов — в столице Башкортостана к «Актуальной России» присоединились Айрат Терегулов и Мидат Мухаметов.

Впервые в рамках масштабной экспозиции представлено новаторское технологическое направление современного искусства – цифровая живопись с дополненной реальностью (AR) объединения художников Malzoff`s gallery.

Выставка будет представлена в БГХМ до 3 июня.