Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.72 ↑

EUR 75.76 ↑

28 апреля Суббота

Уфа   °

В Уфе пройдет выставка «Актуальная Россия: игра в классиков»

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 1 мая в Уфе в Башкирском государственном  художественном музее имени М.В. Нестерова при поддержке Министерства культуры РФ начнет свою работу выставка «Актуальная Россия: игра в классиков». 

Проект «Актуальная Россия» — ежегодная коллективная выставка, которая демонстрирует главные тенденции современного российского искусства. Выставка на равных представляет начинающих авторов и классиков. Звёзды российской арт-сцены в экспозиции соседствуют с молодыми экспериментаторами. Б

В масштабную экспозицию объединены знаковые произведения,представляющие географию отечественного арт-процесса от Петербурга и до Владивостока, более 100 работ — от медиа-инсталляций до академической живописи. Михаил Розанов и Алексей Беляев-Гинтовт, Дамир Муратов и Глеб Косоруков, Алексей Политов и Марина Белова, Константин Худяков, Юлия Малинина, Анна Красная, Егор Плотников, Анна Селина и другие демонстрируют актуальный срез современного искусства России. В каждом городе выставка пополняется работами местных авторов — в столице Башкортостана к «Актуальной России» присоединились Айрат Терегулов и Мидат Мухаметов.

Впервые в рамках масштабной экспозиции представлено новаторское технологическое направление современного искусства – цифровая живопись с дополненной реальностью (AR) объединения художников Malzoff`s gallery.

Выставка будет представлена в БГХМ до 3 июня. 

Теги: выставки
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики прогнозируют в Башкирии первые грозы и шквалистый ветер
В ночь на субботу, 28 апреля, по северу Башкирии пройдет небольшой дождь. «Температура воздуха ночью +1,+6 градусов. Днем кратковременные дожди, в отдел
В Башкирии прогнозируется сильный ветер: порывы до 26 м/c
29 апреля на территории Башкирии ожидаются грозы, по северу сильные дожди, местами очень сильный ветер, порывы 21-26 м/с, сообщается на официальном сайте
Что ждет собственников квартир после изменения жилищного законодательства - Жилстройнадзор Башкирии
На органы жилищного надзора дополнительно возложен контроль над соблюдением требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, правил
В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ветра
Завтра, 28 апреля, на территории республики ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с, предупреждает МЧС по РБ. На автодорогах ноч
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть