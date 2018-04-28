УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии продолжает работу служба психологической поддержки родителей. По телефону 8-800-347-5000 каждый обратившийся сможет получить бесплатную квалифицированную помощь психолога.

Телефон функционирует в республике всего месяц, но даже за это короткое время консультанты-психологи получили множество звонков на самые разные темы. Жителей региона волнуют, в первую очередь, межличностные отношения: родителей – проблемы детей, конфликтные отношения с ними, отсутствие мотивации к учебе, травля ребенка в школе. Дети переживают о том, что родители считают их маленькими, ограничивают свободу, одноклассники издеваются, девочки/мальчики не замечают, учителя излишне давят; супруги звонят по причине семейных конфликтов, домашнего насилия в семье. Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья страдают от одиночества.

Телефонные звонки начинаются по-разному, но часто граждане уточняют, действительно ли звонок является анонимным, говорят специалисты. К сожалению, многие люди находят в себе силы рассказать о волнующих их семейных проблемах только по телефону доверия. Так, например, поступил звонок от женщины с понятным на первый взгляд вопросом – ее восьмилетний сын ведет себя очень агрессивно с одноклассниками, особенно достается девочкам, к которым ребенок проявляет особенную жестокость. В ходе диалога и выяснения подробностей появилась гипотеза, что либо родители применяют в отношении ребенка физические наказания, либо муж женщины жесток по отношению к ней. После продолжительной паузы женщина призналась, что мальчика в семье физически не наказывают, но вот самой ей «повезло» гораздо меньше: муж часто и жестоко бьет ее, иногда на глазах у детей. Впоследствии он сильно раскаивается, просит прощения, пытается загладить вину и она не решается уйти, так как считает его хорошим отцом для детей – любящим и заботливым, а она сама может и потерпеть. Это ситуация напоминает ей замкнутый круг, из которого нет выхода».

«В такой ситуации каждый скажет – уходи, и в целях безопасности, своей и детей, так и следует поступать, если вы оказались жертвой домашнего насилия, – говорит психолог-консультант службы. – Но мы не вправе навязывать свое решение, женщина должна принять его сама. Я как психолог должна проговорить с ней все возможные варианты событий. Если она не может найти в себе силы уйти, то, как минимум, должна обдумать план безопасности: попросить соседей вызвать полицию, если услышат крики, сложить в доступном месте документы и минимальное количество необходимых вещей, скопить небольшую сумму денег и так далее. И, конечно, женщине было рекомендовано обратиться в ближайшее отделение центра «Семья» и получить поддержку психолога, сбросить негативные эмоции, поработать над повышением самооценки. К сожалению, жертвы домашнего насилия стараются не думать о том, что однажды сила удара может стать летальной и тогда ситуацию уже не удастся изменить».

По словам специалистов, агрессии у детей связаны, в первую очередь, с враждебностью значимых в их жизни взрослых: со временем ребенок переносит отношение родителей на окружающий его мир, который кажется ему далеко не дружелюбным. Если ребёнок вынужден жить с родителями, которые относятся неуважительно или враждебно друг к другу, его жизнь превращается в сущий кошмар. Особенно печально, когда ребёнок не просто является свидетелем семейных ссор, но и участником драматических событий. В результате ребенок либо находится в постоянном напряжении, страдая от семейных скандалов и нестабильной обстановки в доме, либо начинает черстветь душой и становиться тонким манипулятором с весьма агрессивной моделью поведения.

«Иногда бывает, что звонящие сами дают советы консультанту, – продолжает консультант. – Так, к примеру, однажды позвонил мужчина и попросил совета, как повлиять на конфликтные отношения жены и ее тяжелобольной сестры. Подкупило его беспокойство и за жену и за ее сестру. Жена ухаживает за сестрой, сильно устает и периодически срывается на крик. Мужчина жалеет в этот момент беспомощную женщину, а жена обижается на его замечания. Мы проговорили про чувства всех членов семьи: он отреагировал на негативные эмоции, мы сделали акцент на позитивных. Разговор подошел к концу и мужчина поинтересовался, а как я справляюсь с такой трудной работой и порекомендовал делать мне периодически дыхательную гимнастику».

Напомним, служба психологической поддержки родителям открылась в Башкортостане 20 марта – во Всемирный день социальной работы. Позвонив на номер телефона 8 800 347 5000, каждый обратившийся может получить бесплатную квалифицированную помощь психолога, который поможет найти выход из трудной ситуации, ответит на такие актуальные вопросы — как воспитать ребенка без нотаций, криков и ссор; как общаться с ребенком в разные моменты его жизни; научит понимать детские проблемы и радости, поможет решить семейный конфликт, подскажет, как учесть интересы всех членов семьи и сохранить теплую и дружескую атмосферу. Телефон службы психологической поддержки родителям работает в будние дни с 11.00 до 20.00.