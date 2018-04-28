УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 4 мая, в концертном зале Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, пройдет республиканский конкурс красоты «Жемчужина Башкортостана – 2018». Организаторами конкурса выступили Школа женственности при Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан, Всемирный курултай (Конгресс) башкир при поддержке Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан.

Участницам конкурса предстоит очаровать жюри и зрителей не только внешней красотой и талантами, но и знаниями мусульманского этикета, умением достойно нести современному миру традиционные общечеловеческие ценности. Конкурсанток и зрителей ожидает праздник целомудренной женской красоты, любви и радости.

«Особенность этого конкурс в том, что вы не увидите здесь дефиле в купальниках. Известные мусульманские бренды облачат красавиц в роскошные восточные наряды, соответствующие нормам шариата. Участницы поделятся своими секретами сохранения жемчужины веры и любви в суете современного мегаполиса, возрождая тем самым лучшие традиции института благородных девиц», — сообщили организаторы конкурса.

Начало мероприятия в 19.00.