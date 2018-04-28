В Башкирии назван номер телефона на случай ЧС при проведении капремонта
УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Региональный оператор Башкирии сообщил номер телефона, по которому следует обращаться жителям республики на случай нештатных ситуаций при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
«В связи с предстоящими продолжительными выходными при возникновении нештатных ситуаций, связанных с проведением капремонта в домах, просим сообщать по телефону: 8 (347) 216-35-11», — заявил пресс-секретарь НОФ «Региональный оператор РБ» Алмаз Фатхтдинов.