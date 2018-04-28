В Уфе из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли торговый центр Фото: Олег Яровиков В Уфе из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли торговый центр Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Прокуратура Кировского и Октябрьского районов Уфы через суды добились приостановки деятельности торгового центра «Азия» и ООО «Восточный клуб». Основанием стали нарушения, выявленные во время проверок, которые прокуратура республики проводила совместно с МЧС.

В торговым центре «Азия» неисправны автоматическая пожарная сигнализация и системы пожаротушения, причем на первом этаже их нет вовсе.

«В здании нет системы вытяжной противодымной вентиляции, нарушена изоляция электропроводки, доступ к пожарным кранам забит товарами, а двери эвакуационных выходов заперты на засов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Правила пожарной безопасности не соблюдаются в и центре развития «Восточный клуб», который занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью и дополнительным образованием детей. Так, по данным проверок, в здании недостаточно эвакуационных выходов, отделка на путях эвакуации выполнена из горючих материалов, а сигналы систем автоматической пожарной сигнализации не дублируются на пульт пожарной охраны.

Прокуроры районов в судебном порядке потребовали устранить нарушения, которые угрожают безопасности посетителей и сотрудников центров. Эксплуатация помещений приостановлена.