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28 апреля Суббота

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Школьники Башкирии показали лучшие образцы технического творчества в «Лаборатории XXI века»

ОБЩЕСТВО

Школьники Башкирии показали лучшие образцы технического творчества в «Лаборатории XXI века»

Фото: детский образовательный технопарк РБ

Школьники Башкирии показали лучшие образцы технического творчества в «Лаборатории XXI века»

Фото: детский образовательный технопарк РБ

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе, на площадке Республиканского детского образовательного технопарка, прошла научно-практическая конференция учащихся по детскому техническому творчеству «Лаборатория XXI века». В конференции приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций Башкортостана.

Конференция проводилась по семи направлениям: программирование; компьютерные технологии, связанные с интернетом; компьютерная графика и анимация; электроника; электротехника; конструирование; история развития промышленности и изобретательства. В конференции приняли участие более 1030 человек из 39 образовательных учреждений 11 городов и 13 районов республики.          

Научная олимпиада школьников предусматривала публичные выступления участников в двух возрастных группах (10-13 лет и 14-17 лет) с защитой научно-исследовательских проектов, использованием чертежей, плакатов, видеопрезентаций, наглядных материалов — макетов, моделей — по результатам собственной исследовательской деятельности.

Специалистами ГКУ РБ «Информационные технологии» был проведен полезный и актуальный мастер-класс «Как информационные технологии влияют на нашу жизнь».

Наибольшую активность проявили школьники из городов Уфа, Октябрьский, Нефтекамск, Салават, Мелеуз, Ишимбай, Благовещенск, Белорецк, Янаул, Сибай, Баймак, а также из Ишимбайского, Дюртюлинского, Чишминского, Татышлинского, Стерлитамакского, Бижбулякского, Абзелиловского, Зианчуринского, Кугарчинского, Хайбуллинского, Кармаскалинского, Бурзянского и Белокатайского раонов.

Победители и призеры были награждены дипломами Республиканского  детского образовательного  технопарка.  

В состав членов жюри олимпиады вошли преподаватели ведущих вузов республики — Уфимского государственного авиационного технического  университета, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, сообщили в детском технопарке.

          

 

 

 

 

Теги: детское техническое творчество
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