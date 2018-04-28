В Уфе из-за прорыва трубы затопило проезжую часть
В Уфе из-за прорыва трубы затопило проезжую часть Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе из-за прорыва трубы затопило проезжую часть Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В субботу, 28 апреля, на улице Ленина, 31/33, произошел прорыв трубы. Вода вытекла на проезжую часть. На место ЧП прибыли спецбригады «Уфаводоканала».
«В связи с утечкой небольшой участок полосы для движения маршрутных транспортных средств огорожен сигнальными конусами», — сообщили специалисты.
После исследования и выяснения причин произошедшего будет принято решение о проведении ремонтных работ.