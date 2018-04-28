В Уфе ученые и специалисты говорили о состоянии и методах противодействия молодежному экстремизму Фото: БГПУ



В Уфе ученые и специалисты говорили о состоянии и методах противодействия молодежному экстремизму Фото: БГПУ

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежный экстремизм: современное состояние и методы противодействия». Организаторами мероприятия выступили Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России и Духовное управление мусульман Республики Башкортостан при содействии Антитеррористической комиссии РБ, Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе республики, Министерства молодежной политики и спорта РБ. Также в рамках конференции состоялся Международный форум с сотрудниками муфтиятов и духовных образовательных учреждений России и стран СНГ.

Как сообщили в БГПУ, участниками конференции стали более 400 человек из России и стран СНГ, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челнов, Оренбурга, Самары, Ставрополя, Твери, Тольятти, Челябинска, городов и районов Башкортостана. Форум собрал специалистов по организации работы с молодежью, учителей общеобразовательных школ — преподавателей обществознания, «Основ религиозной культуры и светской этики» и «Основ духовно-нравственной культуры народов России», членов муниципальных антитеррористических комиссий, представителей духовенства, социальных педагогов, психологов, молодых ученых, научную и вузовскую общественность.

В адрес конференции были направлены приветствия от Национального антитеррористического комитета Российской Федерации и от заместителя министра образования и науки РФ Павла Зеньковича. В приветственных речах неоднократно отмечалась актуальность заявленной тематики, важность мероприятия и признанный региональный опыт работы в данном направлении.

С пленарными докладами выступили признанные в России специалисты-эксперты, ученые и практики в вопросах экстремизма и радикализма, профилактики деструктивных явлений в молодежной среде.

После открытия конференции в концертном зале БГПУ в Конгресс-холле начал работу Международный форум с сотрудниками муфтиятов и духовных образовательных учреждений России и стран СНГ «Мусульманское духовенство Содружества Независимых Государств: духовное единство как фактор противодействия международному экстремизму», который объединил представителей духовенства из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Целью проведения международного форума стало обсуждение форм и способов противодействия экстремизму в среде мусульман на территории стран-участниц СНГ, выработка совместных предложений и рекомендаций, формирование решений по развитию взаимодействия и сотрудничества мусульман на территории стран-участниц СНГ.

Модераторами форума выступили ректор Российского исламского университета ЦДУМ России, председатель Координационного совета ЦДУМ России по образованию Артур Сулейманов, начальник управления научной работы и международных связей Башкирского государственного педагогического университета Евгений Соболев. В обсуждении ключевых вопросов участвовали муфтий, председатель Регионального духовного управления мусульман Республики Башкортостан, руководитель Администрации ЦДУМ России Мухаммад Таджуддинов,заместитель председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Азат Фаттахов, заведующий отделом государственного комитета по делам религии Республики Узбекистан Мухаммадолим Мухаммадсиддиков, советник муфтия Кыргызстана Калнур Ормушев, заведующий общим отделом Духовного управления мусульман Казахстана Мурат Абдыкалыков, шейх Абдурраззак Абдуррахман Ассаади, имам-мухтасиб Тюменской области ЦДУМ России, член межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Ильдар Зиганшин, ректор Кыргызского Исламского университета Духовного управления мусульман Республики Кыргызстан Абдишукур Нарматов, ректор Ташкентского Исламского института Уйгун Гафуров, старший преподаватель кафедры исламоведения исламского университета «Нур-Мубарак» Курмет Смагулов и другие.

Это уже третья по счету конференция по профилактике экстремизма, которая проводится в стенах БГПУ, что свидетельствует о накопленном вузом опыте в этой части и признании экспертного сообщества.

Деятельность вуза в этом направлении высоко оценил Межведомственный совет общественной безопасности Республики Башкортостан. На конференции были вручены благодарственные письма ректору БГПУ им. М. Акмуллы Раилю Асадуллину, директору НИИ духовной безопасности и развития религиозного образования Данияру Абдрахманову, ведущим преподавателям вуза, активно работающим в сфере профилактики экстремизма. Благодарственные письма также получили заместитель директора лицея «Содружество» Уфы Марина Бигнова и заведующий отделом аналитического мониторинга Администрации Главы РБ Дмитрий Черенков.

Участники конференции получили раздаточный материал для работы по профилактике экстремизма в молодежной среде. Впервые в практике работы по профилактике экстремизма было издано информационно-справочное пособие «Экстремизм. 100 ответов на насущные вопросы об экстремизме и терроризме». Это пособие — руководство для использования в работе и в повседневной жизни. Книга адресована учителям, родителям, специалистам по работе с молодежью, чиновникам, «всем, кого эти вопросы не оставляют равнодушными», как было отмечено на конференции.

Участники конференции признали, что в сфере противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в России многое уже сделано. Однако по-прежнему остро стоит вопрос о необходимости обеспечить такой уровень объединения и координации усилий органов государственной власти, правопорядка, безопасности, социальных институтов образования и культуры, традиционных для народов России религиозных объединений, национально-культурных и молодежных общественных организаций, чтобы добиться синергетического эффекта взаимодействия всех здоровых сил общества.