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28 апреля Суббота

Уфа   °

Как будут работать поликлиники в майские праздники и куда обращаться за помощью в Уфе?

ОБЩЕСТВО

Как будут работать поликлиники в майские праздники и куда обращаться за помощью в Уфе? Фото: пресс-служба главы РБ

Как будут работать поликлиники в майские праздники и куда обращаться за помощью в Уфе? Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Минздраве Башкирии озвучили режим работы поликлиник в майские праздники. Так, 28 апреля и 8 мая амбулаторная медицинская помощь жителям республики будет оказана по графику предпраздничных рабочих дней, т.е. рабочий день сокращен на один час.

30 апреля и 5 мая медики выйдут на работу по графику субботы.

В праздничные дни 1, 2 и 9 мая медицинская помощь в поликлиниках будет доступна с 08 до 16 часов с приемом вызовов врача на дом до 15 часов.

Воскресные дни 29 апреля и 6 мая — выходные.

Также в эти дни предусмотрено оказание неотложной стоматологической помощи населению. Для стационарного лечения населения, предоставления своевременной экстренной и плановой медицинской помощи предусмотрены дополнительные койки.

 Что делать, если надо вызвать врача на дом?
      

Врачи будут работать по графику. Позвоните в регистратуру своей поликлиники и вызовите вашего участкового врача. Если вам требуется экстренная помощь, звоните в «скорую», врачи доставят вас в ту больницу, где вам окажут нужную помощь. 

 

 Что делать, если травму получил ребенок?
       

Детская поликлиника №4: г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 15, тел. 263-15-97, работает до 22 ч.

Детская поликлиника г. Уфа, ул. Жукова, 18, тел. 241-27-97, работает до 21 ч.

Детская больницы №17: г. Уфа, ул. Свободы, 29, тел. 263-56-00, работает круглосуточно

Республиканской детская клиническая больница: г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 98, тел. 229-08-50, работает круглосуточно. 

  

 Куда обращаться, за экстренной медпомощью взрослым?
         

Больница №10 (офтальмологический травмпункт): г. Уфа, ул. Кольцевая, 47, тел. 243-37-70, работает круглосуточно.

Больница №10: г. Уфа, ул. М. Горького, 47, тел. 243-25-38, работает круглосуточно;

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней»: г. Уфа, ул. Авроры, 14, тел. 255-31-12, работает круглосуточно;

Больница №5: г. Уфа, ул. Цюрупы, 84, тел. 250-68-00, работает круглосуточно;

Больница №21: г. Уфа, ул. Лесной проезд, 3, тел. 232-54-91, работает круглосуточно.

 

 Если заболели зубы?
       

С острой зубной болью взрослых круглосуточно будут принимать в дежурной стоматологической поликлинике №2 (г. Уфа, проспект Октября, 105/3), детей — в поликлинике №7 (г. Уфа, ул. Блюхера, 25/1).

Теги: майские праздники, здравоохранение
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