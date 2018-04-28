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28 апреля Суббота

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В Башкирии прогнозируется сильный ветер: порывы до 26 м/c

ОБЩЕСТВО

В Башкирии прогнозируется сильный ветер: порывы до 26 м/c Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прогнозируется сильный ветер: порывы до 26 м/c Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

29 апреля на территории Башкирии ожидаются грозы, по северу сильные дожди, местами очень сильный ветер, порывы 21-26 м/с, сообщается на официальном сайте республиканского МЧС.

«В связи с порывами ветра Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует: находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами», — говорится в сообщении.

Автолюбителям по традиции советуют снизить скорость, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе проезжей части. 

При обнаружении: обрыва линии электропередачи, либо возникновения перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по единому номеру спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного — 101.

Теги: штормовое предупреждение, ГУ МЧС по РБ
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