В Башкирии прогнозируется сильный ветер: порывы до 26 м/c Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии прогнозируется сильный ветер: порывы до 26 м/c Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

29 апреля на территории Башкирии ожидаются грозы, по северу сильные дожди, местами очень сильный ветер, порывы 21-26 м/с, сообщается на официальном сайте республиканского МЧС.

«В связи с порывами ветра Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует: находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами», — говорится в сообщении.

Автолюбителям по традиции советуют снизить скорость, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

При обнаружении: обрыва линии электропередачи, либо возникновения перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по единому номеру спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного — 101.