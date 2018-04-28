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28 апреля Суббота

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Верховный суд Башкирии отказал в домашнем аресте школьнику, напавшему с ножом на одноклассников и учителя в Стерлитамаке

ОБЩЕСТВО

Верховный суд Башкирии отказал в домашнем аресте школьнику, напавшему с ножом на одноклассников и учителя в Стерлитамаке Фото: Олег Яровиков

Верховный суд Башкирии отказал в домашнем аресте школьнику, напавшему с ножом на одноклассников и учителя в Стерлитамаке Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

 Сегодня Верховный суд Башкирии отказал в домашнем аресте школьнику, обвиняемого в нападении на учителя и одноклассников в школе Стерлитамака. Мера пресечения в отношении подростка оставлена без изменения.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ рассмотрела апелляционные жалобы адвоката и законных представителей подростка, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, на постановление Стерлитамакского городского суда от 20 апреля 2018 года. На основании решения судебной коллегии Верховного суда РБ постановление городского суда оставлено без изменения, обвиняемый будет находиться под стражей до 18 июня 2018 года», — сообщает пресс-служба ВС РБ.

Ранее защита подростка, который 18 апреля напал с ножом на одноклассников и учительницу в школе в Стерлитамаке, потребовала﻿ изменить меру пресечения на домашний арест в связи с состоянием здоровья и невозможностью получения образования в изоляторе.

Напомним, городской суд Стерлитамака по ходатайству следователя избрал в отношении 17-летнего подростка меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Рассмотрение дела  проходило за закрытыми дверями. Свое решение суд объяснил тем, что материалы касаются несовершеннолетнего.

Теги: право, Верховный суд РБ
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