Лилия Гумерова: «В настоящее время женщины играют важную роль во всех сферах жизни и активно заявляют о себе» Фото: Олег Яровиков Лилия Гумерова: «В настоящее время женщины играют важную роль во всех сферах жизни и активно заявляют о себе» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев открыли выставку «Движущая сила перемен: женщины в сфере инновации и творчества». Экспозиция проходит в рамках проведения Международного форума «Интеллектуальная собственность-XXI век».СМОТРИТЕ ТАКЖЕВторой Евразийский женский форум будет отличаться очень широким международным представительством — В. Матвиенко29 марта 2018 года, 14:12В. Матвиенко пригласила главу Меджлиса Туркменистана Г. Маммедову принять участие во II Евразийском женском форуме12 апреля 2018 года, 16:09На выставке представлены описания к охранным документам, полученным российскими женщинами с 1854 года, когда была выдана первая привилегия женщине как действительному изобретателю, до 1917 года, а также фотоматериалы, касающиеся сферы изобретательских интересов женщин-ученых. Лилия Гумерова отметила, что в настоящее время женщины играют важную роль во всех сферах жизни и активно заявляют о себе в политике, экономике, науке и технике, образовании, культуре и искусстве.

«Достижения ряда российских женщин в нелегком изобретательском труде отмечены почетными званиями «Заслуженный изобретатель СССР», «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», Золотыми медалями ВОИС за лучшие изобретения, а также за вклад в развитие системы интеллектуальной собственности», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова предложила организовать встречу женщин-изобретателей в Совете Федерации в рамках одного из заседаний Совета по интеллектуальной собственности, а также организовать презентацию выставки на втором Евразийском женском форуме в сентябре 2018 года в рамках проведения международной сессии ЮНЕСКО, которая будет посвящена развитию женского потенциала в науке.