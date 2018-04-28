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28 апреля Суббота

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В Башкирии в период весеннего призыва устраивают «День призывника»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в период весеннего призыва устраивают «День призывника»

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии в период весеннего призыва устраивают «День призывника»

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В дни весеннего призыва в Башкирии проводят традиционные мероприятия, посвященные «Дню призывника». В Туймазинском районе в рамках этого дня в спортивном комплексе «Олимпиец» города Туймазы состоялась спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди юношей, подлежащих призыву на военную службу.

В спартакиаде  приняли участие студенты 1-2 курсов учебных заведений Туймазинского района. Программа спартакиады состояла из пяти видов состязаний. Лучшей среди средний специальный учебных заведений стала команда Туймазинского педагогического колледжа, занявшая первое место, второе место заняла команда медицинского колледжа, третье — команда индустриального колледжа.  

После соревнований с призывниками работали педагоги-психологи. Завершился день торжественным мероприятием, в котором приняли участие районный Совет ветеранов войны и труда, Союз ветеранов Афганистана «Серпантин», молодежные  организации  «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Поисковый отряд им. Х.А. Султанова», «Молодая Гвардия». В этот день призывники услышали в свой адрес добрые напутствия от руководства муниципалитета, представителей общественных организаций. Здесь же состоялось вручение удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также прошла торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», которое в текущем году пополнилось  лучшими спортсменами, волонтерами, активистами военно-патриотических клубов муниципалитета. С показательными номерами по патриотической тематике выступили военно-патриотические объединения, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: весенний призыв, день призывника
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