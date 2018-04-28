Башкирия в федеральных СМИ: вытрезвители возвращаются, каршеринг за 3 рубля, кому выгодна работа Telegram и кто заступился за директора Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: вытрезвители возвращаются, каршеринг за 3 рубля, кому выгодна работа Telegram и кто заступился за директора Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В России каждый второй брак распадается, поэтому в регионах будут отговаривать семьи от разводов. В частности, в Башкирии появятся примирительные комнаты, призванные помогать парам справиться с кризисом. Действительно ли можно сохранить брак при помощи примирительных бесед — выяснял портал iz.ru

Меры широкого примирения. По статистике, в минувшем году число браков выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим и составило 1,05 млн союзов. При этом каждый второй брак распадается. В 2017 году на 1 тыс. браков приходился 571 развод, сообщает издание. Это заставило власти задуматься о введении мер, которые смогли бы сохранить семейное счастье россиян. Среди них — повсеместное внедрение примирительных комнат, в которых работают психологи-медиаторы. Цель их работы — сделать так, чтобы пара еще раз трезво оценила свое решение и попыталась обсудить всё более взвешенно, откинув обиды и эмоции. С начала 2017 года такие помещения появились в Московской и Новгородской областях, Пермском крае. В скором времени этот опыт собираются перенять Алтайский край и Республика Башкортостан.

Комнаты примирения будут создаваться при центре «Семья». Попасть туда можно будет, предварительно записавшись по телефону или в загсе, рассказала iz.ru начальник управления семейной политики министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана Анна Таболина. «С парами будут работать психологи центра, которые в рамках гранта были обучены семейной медиации. Обращаться к ним пары будут по желанию. Перед обращением в загс с заявлением о разводе или к мировому судье им будет предложено получить консультацию. Суть медиации в том, чтобы сохранить брак», — поясняет Таболина. В регионах, которые реализуют программу примирительных процедур, удается сохранить порядка 70% браков, добавила она.

При этом в Башкирии начали уже работать и с теми парами, которые только вступают в брак. «Это прерогатива Министерства молодежной политики. Они проводят серию тренингов, в том числе психологических, с парами, которые хотят лучше узнать друг друга. Дают просветительскую базу, рассказывают о конфликтах в семье и способах их преодоления», — рассказала изданию Таболина.

В Китае подписан договор о строительстве завода в Башкирии, информирует журнал «Эксперт-Урал﻿». Объем инвестиций в проект превысит 12 млрд рублей, производственные мощности — пять тысяч тонн клинкера в сутки. Инвестиционное соглашение заключено между правительством РБ, ООО «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» и ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ». Документ об условиях реализации проекта по строительству цементного завода в Сибае подписали вице-премьер Илшат Тажитдинов и председатель правления компании Ли Лэцзюнь. Ранее этот инвестпроект был включен в Реестр приоритетных инвестпроектов РБ, напомнили в журнале.

Вытрезвители возвращаются. Президиум Совета законодателей рекомендовал создать в России сеть учреждений для пребывания нетрезвых граждан, социальный аналог упраздненных в 2011 году вытрезвителей. Об этом сообщает «Российская газета﻿». Новшество предлагается закрепить в законе. Эту тему законодатели рассмотрели с участием представителей кабмина на заседании в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

От 2 до 2,5 млн граждан в год ранее попадали в вытрезвители. В 2011 году вытрезвители сочли анахронизмом и упразднили, напомнил замглавы МВД Игорь Зубов. Создание системы помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, позволило бы сократить число преступлений и смертей от обморожения, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ежегодно до 10 тыс. человек замерзают, будучи пьяными, добавила она. В ряде регионов, рассказала глава Совфеда, уже наработана практика создания спецучреждений для нетрезвых граждан, в частности, это Татарстан, Башкортостан. «Благодаря этому за год в этих регионах на 12-15% снижается число преступлений. Этот опыт полезно использовать», — подчеркнула она.

Организовать спецучреждения предлагается в структуре органов соцзащиты. «Принудительная изоляция до вытрезвления лиц, находящихся в состоянии опьянения, позволит предотвратить случаи совершения правонарушений как самими нетрезвыми гражданами, так и обеспечить их собственную безопасность», — цитирует газета решение президиума Совета.

Если Telegram работает — значит это кому-нибудь нужно? Депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко предположил, что у Роскомнадзора не получается заблокировать Telegram, потому что у «представителей власти» есть свой интерес. В эфире «Эха Москвы﻿» депутат рассказал, что не использовал никаких способов обхода, однако Telegram у него работает. «Мое личное мнение: все эти хороводы вокруг «Телеграма» дают огромное увеличение популярности «Телеграма», тем самым увеличивая его капитализацию», — сказал Ющенко. Он заявил также: «меня удивляет, что государственные органы, которые обязаны быть на острие всех событий и иметь возможность быстро реагировать, не способны это сделать (заблокировать Telegram). Либо это делается специально. На мой взгляд, это большая пиар-кампания Telegram и каких-то участников нынешней власти, которые наверняка находятся в доле», — заявил депутат в радиоэфире. Ющенко отметил, что считает неправильным отказ Павла Дурова исполнять требования Роскомнадзора.

Служба труда и досуга для инвалидов. Руководитель городской организации инвалидов «Мир» в Уфе Владимир Горбунов предложил создать городскую службу труда, спорта и досуга инвалидов, передает телеканал ОТР﻿. 25 апреля идея обсуждалась в Уфе на сессии форума Общественной палаты России «Сообщество». В рамках проекта городская организация инвалидов Уфы составляет реестры вакантных мест для инвалидов с учетом их трудовых возможностей. Владимир Горбунов также предложил создать электронную онлайн-систему, которая облегчит инвалидам поиск мест для трудоустройства, а также мест для занятий спортом и культурного досуга, говорится в сообщении.

Каршеринг подешевел. Крупнейший федеральный оператор каршеринга снижает в утренние часы стоимость аренды автомобиля до 3 рублей в минуту, пишет «Российская газета﻿» и уточняет, что покататься по низкой цене можно с шести утра до полудня. При этом машину за три рубля в минуту можно взять в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске и Грозном. Резкое утреннее снижение цены направлено на борьбу с пробками — одна машина каршеринга заменяет 15 личных авто, отмечается в сообщении. Как рассказали «РГ» в компании, в конце января сервис предложил пользователям бесплатно бронировать за собой автомобиль с полуночи и до 6 утра. Услуга получила колоссальный отклик и во многом способствовала тому, что утром горожане отправлялись по своим делам не на личном автотранспорте, а на каршеринге. Вторым шагом для разгрузки городского трафика стало снижение стоимости тарифа в утренние часы — в два раза, рассказали в газете.

Стратегия по интеллектуальной собственности. В России планируют создать единый орган по управлению интеллектуальной собственностью и отрегулировать законодательство, чтобы наладить защиту и внедрение российских инноваций, в том числе региональных брендов. Уже в мае должны рассмотреть Стратегию по интеллектуальной собственности, которая предусматривает такие направления развития этой сферы, рассказала «Парламентской газете﻿» сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. В стратегии будут указаны основные предложения парламентариев и экспертов по развитию института интеллектуальной собственности, пояснила сенатор. Одно из них — создать единый госорган, координирующий эти вопросы.

«Когда в одних руках сосредоточатся и нормативно-правовое регулирование, и государственная политика, это существенным образом повлияет на эффективность решения вопросов по развитию института интеллектуальной собственности в России», — подчеркнула первый зампред Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Также стратегия упорядочит вопросы региональных брендов. По мнению Гумеровой, развитие и регистрация брендов позволит существенно пополнить бюджеты субъектов.

Родители встали на защиту директора школы. Родители учеников школы в Стерлитамаке, где ученик напал с ножом, направили главе Башкортостана обращение с просьбой снять обвинения с директора учебного заведения, против которой возбуждено уголовное дело о халатности. Авторы обращения отмечают, что директор «во время происшествия провела в школе больше суток, благодаря ее действиям учебное заведение работало на другой и последующие дни в штатном режиме». Собрано более двух тысяч подписей. Мама одной из учениц прокомментировала ФАН﻿ сложившуюся ситуацию. «Да, родители школьников написали обращение главе республики Рустэму Хамитову, а также в прокуратуру и другие инстанции, — рассказала она. — Поскольку виноватой Наталью Ринатовну никто из родителей не считает».

Сейчас в школе все идет своим чередом, происшествие никак не сказалось на учебном процессе. Кабинет, где произошел пожар, отремонтирован. 18 апреля ученик коррекционного класса Стерлитамакской школы напал с ножом на учительницу и одноклассницу, затем поджег класс. В результате пострадали четыре человека. СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», напомнили в интернет-издании.