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28 апреля Суббота

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Минтруд Башкирии: 28 апреля - сокращенный рабочий день

ОБЩЕСТВО

Минтруд Башкирии: 28 апреля - сокращенный рабочий день Фото: Depositphotos.com

Минтруд Башкирии: 28 апреля - сокращенный рабочий день Фото: Depositphotos.com

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

28 апреля — сокращенный рабочий день, напоминает Минтруд республики. 

В соответствии с Трудовым кодексом России, 1 мая — праздник Весны и Труда — является нерабочим праздничным днем. 

Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в этом году выходной день с воскресенья 7 января перенесен на среду 2 мая, с субботы 28 апреля — на понедельник 30 апреля. 

Продолжительность работы 28 апреля сокращается на один час. 

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются 29, 30 апреля и 1, 2 мая 2018 года. 

Теги: праздники, выходные, 1 мая
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