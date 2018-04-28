Минтруд Башкирии: 28 апреля - сокращенный рабочий день Фото: Depositphotos.com Минтруд Башкирии: 28 апреля - сокращенный рабочий день Фото: Depositphotos.com

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

28 апреля — сокращенный рабочий день, напоминает Минтруд республики.

В соответствии с Трудовым кодексом России, 1 мая — праздник Весны и Труда — является нерабочим праздничным днем.

Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в этом году выходной день с воскресенья 7 января перенесен на среду 2 мая, с субботы 28 апреля — на понедельник 30 апреля.

Продолжительность работы 28 апреля сокращается на один час.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются 29, 30 апреля и 1, 2 мая 2018 года.