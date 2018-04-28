«МегаФон» возвращает деньги при оплате виртуальной картой через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay Фото: Мегафон «МегаФон» возвращает деньги при оплате виртуальной картой через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay Фото: Мегафон

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Пользователи виртуальной банковской карты «МегаФона» могут получать дополнительную выгоду: в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года при оплате картой через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay клиенту возвращается кэшбэк в размере до 30%.

«Виртуальная карта «МегаФона», привязанная к счету мобильного телефона, — это, во-первых, очень удобно. Ее можно выпустить онлайн всего за несколько минут и оплачивать товары и услуги в интернете без комиссий и переплат, — рассказывает Евгений Иевлев, директор по финансовым услугам компании «МегаЛабс», — Во-вторых, это еще и очень выгодно. Годовое обслуживание карты предоставляется бесплатно, а совершая покупки через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, можно получить кэшбэк в размере до 30%».

Благодаря партнёрству Mastercard и «МегаФона» абоненты оператора получили возможность привязать счет своего мобильного телефона к виртуальной карте и оплачивать своим смартфоном или совершать покупки онлайн. Абоненты могут это сделать через приложение «МегаФон.Банк» и сразу приступить к использованию, а его телефон в этом случае станет цифровым платежным средством. Виртуальную карту можно привязать к платежным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay — это позволит оплачивать покупки в оффлайне.

Ранее «МегаФон» представлял своим абонентам возможность совершать оплаты при помощи счета мобильного телефона, но через пластиковую карту. В августе 2016-го года была представлена банковская карта платежной системы Mastercard: счет карты равен счету мобильного телефона. Получить физически такую карту можно в любом салоне «МегаФона». Эмиссию карт осуществляет ООО «банк Раунд» на базе собственной инфраструктуры, разработанной специально для реализации данного проекта.

На конец 2017-го года число выданных пластиковых карт «МегаФона» составляет более 1,2 млн. Основные расходы по картам «МегаФона»: на связь (33%) и покупки в супермаркетах (25%), в некоторых регионах в топ-затрат попали и финансовые услуги. Размер одной транзакции на покупку / оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 рублей. Среди пользователей карты «МегаФона» больше мужчин — 60% (женщин — 40%). Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты — 87% пользуются Apple Pay (больше всего их на Северо-Западе — 90%, меньше всего на Дальнем Востоке — 81%). При этом, владельцы Apple в среднем тратят больше на одну покупку.

Указан максимальный % кэшбэка при оплате с Apple Pay. Максимальный % кэшбэка при оплате с Google Pay и Samsung Pay — 20 %. Кэшбэк будет начисляться за каждую третью покупку на сумму от 1000 рублей по виртуальной карте «МегаФона», выпущенной в приложении «МегаФон.Банк» (0+), но не более 1000 рублей в период проведения акции.

Подробнее об акции можно узнать тут.