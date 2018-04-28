Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.72 ↑

EUR 75.76 ↑

28 апреля Суббота

Уфа   °

Как изменится город – зависит от твоего голоса

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

Как изменится город – зависит от твоего голоса Фото: Из открытых источников

Как изменится город – зависит от твоего голоса Фото: Из открытых источников

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

1 мая начинается народное голосование по проектам, представленным на конкурс «Стерлитамак – наш общий дом», который проводит Башкирская содовая компания. Каждый стерлитамаковец может поддержать понравившуюся идею на сайте Стерлитамакнашобщийдом.рф.

Участники конкурса, набравшие наибольшее количество голосов, и прошедшие экспертную оценку, получат гранты БСК на воплощение своих задумок.

«Когда мы объявляли конкурс, идея была одна – сделать наш город более уютным, комфортным и радующим глаз, — напоминает директор по управлению персоналом БСК и депутат горсовета Владимир Ануфриев. – Сегодня на суд горожан представлено несколько десятков проектов. И теперь, как положено в общем доме, надо сообща решить, какие из них реализовать в первую очередь. БСК выдаст гранты на реализацию тех идей, которые поддержат стерлитамаковцы. В голосовании может принять участие каждый житель города, старше 14 лет. При

этом он сможет проголосовать за один проект в каждой из семи номинаций — «Волонтерское движение», «Городская среда», «Творчество, культура искусство», «Здоровый образ жизни», «Экология и защита животных», «Патриотическое воспитание» и «Моя малая Родина». Онлайн голосование продлится до 10 июня. Общие итоги конкурса планируется подвести в сентябре. Тогда же победители получат денежные гранты БСК.

Справка

Конкурс городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом» — это первый в истории города пример частно-общественного партнерства. Как ранее заявляли в БСК, его уникальность состоит в том, что он позволяет соединить гражданскую инициативу и возможности социально ответственного бизнеса во благо города.

Теги: БСК
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики прогнозируют в Башкирии первые грозы и шквалистый ветер
В ночь на субботу, 28 апреля, по северу Башкирии пройдет небольшой дождь. «Температура воздуха ночью +1,+6 градусов. Днем кратковременные дожди, в отдел
Что ждет собственников квартир после изменения жилищного законодательства - Жилстройнадзор Башкирии
На органы жилищного надзора дополнительно возложен контроль над соблюдением требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, правил
В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ветра
Завтра, 28 апреля, на территории республики ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с, предупреждает МЧС по РБ. На автодорогах ноч
Минтруд Башкирии назвал минимальную зарплату в республике с 1 мая
 С 1 мая 2018 года минимальная заработная плата в Башкирии составит почти 13 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда республики. Как пояснили в в
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть