Как изменится город – зависит от твоего голоса Фото: Из открытых источников Как изменится город – зависит от твоего голоса Фото: Из открытых источников

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

1 мая начинается народное голосование по проектам, представленным на конкурс «Стерлитамак – наш общий дом», который проводит Башкирская содовая компания. Каждый стерлитамаковец может поддержать понравившуюся идею на сайте Стерлитамакнашобщийдом.рф.

Участники конкурса, набравшие наибольшее количество голосов, и прошедшие экспертную оценку, получат гранты БСК на воплощение своих задумок.

«Когда мы объявляли конкурс, идея была одна – сделать наш город более уютным, комфортным и радующим глаз, — напоминает директор по управлению персоналом БСК и депутат горсовета Владимир Ануфриев. – Сегодня на суд горожан представлено несколько десятков проектов. И теперь, как положено в общем доме, надо сообща решить, какие из них реализовать в первую очередь. БСК выдаст гранты на реализацию тех идей, которые поддержат стерлитамаковцы. В голосовании может принять участие каждый житель города, старше 14 лет. При

этом он сможет проголосовать за один проект в каждой из семи номинаций — «Волонтерское движение», «Городская среда», «Творчество, культура искусство», «Здоровый образ жизни», «Экология и защита животных», «Патриотическое воспитание» и «Моя малая Родина». Онлайн голосование продлится до 10 июня. Общие итоги конкурса планируется подвести в сентябре. Тогда же победители получат денежные гранты БСК.

Справка

Конкурс городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом» — это первый в истории города пример частно-общественного партнерства. Как ранее заявляли в БСК, его уникальность состоит в том, что он позволяет соединить гражданскую инициативу и возможности социально ответственного бизнеса во благо города.