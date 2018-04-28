На Башкирию наступает циклон с грозами и шквалистым ветром Фото: Олег Яровиков На Башкирию наступает циклон с грозами и шквалистым ветром Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башгидрометцентр предупредил жителей республики о том, что 28 и 29 апреля ожидается сильный ветер. Сегодня днем к территории республики с юго-запада приблизится активный циклон.

«В передней части этого циклона ожидаются шквалистые усиления южного ветра до 18-23м/с. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят первые грозы. Температура воздуха повысится до 13-18°, по югу до 23°29 апреля территория республики также еще будет находиться в циркуляции этого циклона. Сохранится сильный ветер порывами 18-23 м/с, кратковременные дожди ночью с грозами, в северных районах до сильных. В тыловой части циклона температура воздуха днем понизится до 9-14° тепла», — говорится в сообщении.