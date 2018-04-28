УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Магнитная буря второго уровня по пятибалльной шкале накроет Землю 17 мая, сообщает РИА Новости. По прогнозам российских астрономов, буря ожидается уровня G2, а магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая. Предыдущая магнитная буря произошла 20 апреля и стала самой крупной с начала 2018 года. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.Прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. В результате образуется солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.