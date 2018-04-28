Где пикник – там шашлык

Какой пикник без шашлыка? Особое внимание необходимо уделить степени готовности шашлыка, ведь недожаренный шашлык может стать причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций. Но не следует мясо и пережаривать, ведь в таком случае есть риск получить большое количество вредных канцерогенных веществ.

При жарке мяса на огне рекомендуется использовать нежирное мясо. Нежирная говядина является хорошим источником железа и других пищевых компонентов, и не содержит большого количества жира. Используйте для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для отпуска одноразовую посуду и столовые приборы. Жарьте мясо непосредственно перед употреблением.

Важно помнить, что жарка на мангале не гарантирует полного «обеззараживания» мяса – бактерии умирают лишь при 70-75 градусах. Для уверенности в безопасности шашлыка обильно сдобрите мясо специями. Обеззараживающими свойствами обладают красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркум, горчица.

О мерах пожарной безопасности при приготовлении шашлыка читайте по ссылке.