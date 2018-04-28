Рекомендации жителям Башкирии, как отдохнуть на природе в майские праздники без вреда для здоровья
УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В дни майских праздников жители городов и районов Башкортостана отправятся на пикники, прогулки по лесам, на дачи. В этой связи Управление Роспотребнадзора по РБ рекомендует придерживаться нескольких простых правил, чтобы впечатления от отдыха и прогулок не были омрачены последующими неприятностями со здоровьем.
Второе, на что необходимо обратить внимание, это время. Именно от предполагаемого времени нахождения на природе будет зависеть то, какие вещи и продукты стоит взять с собой. Если планируется провести на открытом воздухе несколько дней, тогда понадобятся разные походные вещи и нескоропортящиеся продукты в достаточном количестве. При выборе последних следует проверять срок их годности.
Важно определиться с продуктами, которые возьмете с собой. До похода в магазин, составьте список, чтобы ничего не забыть и не взять лишнего. Не следует перегружать свой организм огромным количеством разнообразной еды.
- фрукты и овощи в толстой кожуре, например, яблоки, бананы, апельсины, картофель, лук, чеснок, морковь;
- консервы;
- мясо для приготовления шашлыка стоит замариновать заранее;
- достаточное количество питьевой воды, чай и кофе;
- сахар, соль и специи;
- хлеб, печенье и сдоба, крупы.
Очень удобно брать в поход на природу сумку-холодильник, термопакеты, в которых продукты сохраняются довольно долго.
При жарке мяса на огне рекомендуется использовать нежирное мясо. Нежирная говядина является хорошим источником железа и других пищевых компонентов, и не содержит большого количества жира. Используйте для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для отпуска одноразовую посуду и столовые приборы. Жарьте мясо непосредственно перед употреблением.
Важно помнить, что жарка на мангале не гарантирует полного «обеззараживания» мяса – бактерии умирают лишь при 70-75 градусах. Для уверенности в безопасности шашлыка обильно сдобрите мясо специями. Обеззараживающими свойствами обладают красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркум, горчица.
О мерах пожарной безопасности при приготовлении шашлыка читайте по ссылке.
Не рекомендуется брать с собой на пикник молочные продукты, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом — все они служат питательной средой для болезнетворных микробов.
Для более легкого и правильного питания не следует готовить салаты с добавлением майонезов и других покупных соусов. Отдайте предпочтение свежим овощам и зелени.
Вся еда должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов. Обязательно закрывайте пищу в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заворачивайте в пищевую плёнку.
Не забывайте об опасности присасывания клещей. Особенно нужно следить за детьми, необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, отпугивающими насекомых.
При этом мыть руки, овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной водой. Нельзя мыть продукты и посуду в близлежащем водоеме. Вода из нецентрализованных источников обязательно должна быть прокипяченной.
При приготовлении пищи (особенно мяса, рыбы) должна быть обеспечена достаточная термическая обработка. На природе важно соблюдать правила личной гигиены!
Роспотребнадзор призывает жителей республики не оставлять мусор после себя. Остатки пищи, запах грязной одноразовой посуды привлекут бездомных животных.
Рецепт «Традиционный». Шашлык из свинины с уксусом и луком
Ингредиенты:
- 2 кг свиной мякоти
- чайная ложка уксусной эссенции 70%
- 2 средние луковицы
- специи для шашлыка по вкусу
- примерно полторы столовых ложки сушеных трав и семян
- 150 мл холодной воды
- столовая ложка крупной соли
- 2 столовых ложки растительного масла
- Мясо подготовить, нарезать на куски.
- Луковицы нарезать кубиками, а не кольцами. Тертый лук отдаст больше ароматного сока, напитает им мясо.
- Выложить в посуду, где будет мариноваться шашлык, свинину и лук, все перемешать.
- Приготовить маринад, смешав уксус и воду.
- Вылить уксусную воду в мясо, перемешать.
- Засыпать все специями и солью.
- Мариновать шашлычное мясо как минимум два часа.
- Чтобы мясо лучше промариновалось, убрать мясо в холодильник на всю ночь.
- Перед нанизыванием на шампуры влить масло и все еще раз хорошенько перемешать.
- Установить шампуры над тлеющими углями.
- Жарить, обязательно переворачивая шампуры через каждые семь-десять минут.
- Подать с томатным соусом, кольцами маринованного лука, свежей зеленью и овощами.
Ингредиенты
- Мясо – 1 кг
- Уксус – 2 столовые ложки
- Черный молотый перец – по вкусу
- Растительное масло – 2 столовые ложки
- 2 головки репчатого лука
- Соль – по вкусу
- Кориандр, гвоздика, базилик, тмин и другие пряности – по вкусу
Этапы приготовления:
- Мясо нарежьте на куски и выложите в глубокую кастрюлю.
- Лук нарежьте толстыми кольцами, добавьте к мясу.
- Введите в говяжий шашлык приправы, перец и соль.
- Влейте уксус и только после него растительное масло.
- Перемешайте мясо с маринадом.
- Закройте кастрюлю крышкой и дайте мясу отдохнуть в течение двух часов, после чего приступайте к жарке.