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28 апреля Суббота

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Рекомендации жителям Башкирии, как отдохнуть на природе в майские праздники без вреда для здоровья

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В дни майских праздников жители городов и районов Башкортостана отправятся на пикники, прогулки по лесам, на дачи. В этой связи Управление Роспотребнадзора по РБ рекомендует придерживаться нескольких простых правил, чтобы впечатления от отдыха и прогулок не были омрачены последующими неприятностями со здоровьем.

Место и время отдыха выбираем обдуманно
 

Следует заранее продумать место отдыха, чтобы не было неожиданностью наличие каких-то особенностей выбранного места: нашествие насекомых, отсутствие тени, засоренность территории.

Второе, на что необходимо обратить внимание, это время. Именно от предполагаемого времени нахождения на природе будет зависеть то, какие вещи и продукты стоит взять с собой. Если планируется провести на открытом воздухе несколько дней, тогда понадобятся разные походные вещи и нескоропортящиеся продукты в достаточном количестве. При выборе последних следует проверять срок их годности.

 Определяемся с продуктами
 

Важно определиться с продуктами, которые возьмете с собой. До похода в магазин, составьте список, чтобы ничего не забыть и не взять лишнего. Не следует перегружать свой организм огромным количеством разнообразной еды.

Идеальными продуктами питания для пикника, особенно продолжительного, являются следующие:

  • фрукты и овощи в толстой кожуре, например, яблоки, бананы, апельсины, картофель, лук, чеснок, морковь;

  • консервы;

  • ﻿мясо для приготовления шашлыка стоит замариновать заранее;

  • достаточное количество питьевой воды, чай и кофе;

  • сахар, соль и специи; 

  • хлеб, печенье и сдоба, крупы. 
Пищевые продукты следует покупать в стационарных предприятиях торговли. Не покупайте мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.

Очень удобно брать в поход на природу сумку-холодильник, термопакеты, в которых продукты сохраняются довольно долго.

 Где пикник – там шашлык

Какой пикник без шашлыка? Особое внимание необходимо уделить степени готовности шашлыка, ведь недожаренный шашлык может стать причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций. Но не следует мясо и пережаривать, ведь в таком случае есть риск получить большое количество вредных канцерогенных веществ.

При жарке мяса на огне рекомендуется использовать нежирное мясо. Нежирная говядина является хорошим источником железа и других пищевых компонентов, и не содержит большого количества жира. Используйте для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для отпуска одноразовую посуду и столовые приборы. Жарьте мясо непосредственно перед употреблением.

Важно помнить, что жарка на мангале не гарантирует полного «обеззараживания» мяса – бактерии умирают лишь при 70-75 градусах. Для уверенности в безопасности шашлыка обильно сдобрите мясо специями. Обеззараживающими свойствами обладают красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркум, горчица.

О мерах пожарной безопасности при приготовлении шашлыка читайте по ссылке.

 Не рекомендуется!

Не рекомендуется брать с собой на пикник молочные продукты, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом — все они служат питательной средой для болезнетворных микробов.

Для более легкого и правильного питания не следует готовить салаты с добавлением майонезов и других покупных соусов. Отдайте предпочтение свежим овощам и зелени.

 О защите
  

Для приготовления блюд, закусок рекомендуется использовать разные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски): одни для сырых продуктов, другие для готовой пищи. Важно следить, чтобы соки от мяса, курицы, рыбы и любых других сырых продуктов не загрязнили готовую пищу, например, салаты, фрукты и овощи.

Вся еда должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов. Обязательно закрывайте пищу в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заворачивайте в пищевую плёнку.

Не забывайте об опасности присасывания клещей. Особенно нужно следить за детьми, необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, отпугивающими насекомых.

 Чистота – залог здоровья

Постоянно соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки, желательно с антибактериальным мылом. Всегда мойте руки перед приготовлением пищи и перед приемом пищи. Возьмите с собой влажные салфетки.

При этом мыть руки, овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной водой. Нельзя мыть продукты и посуду в близлежащем водоеме. Вода из нецентрализованных источников обязательно должна быть прокипяченной.

При приготовлении пищи (особенно мяса, рыбы) должна быть обеспечена достаточная термическая обработка. На природе важно соблюдать правила личной гигиены!

Роспотребнадзор призывает жителей республики не оставлять мусор после себя. Остатки пищи, запах грязной одноразовой посуды привлекут бездомных животных.

 ВКУСНЫЙ БОНУС

Рецепт «Традиционный». Шашлык из свинины с уксусом и луком

В рецепте используется простейший маринад. В результате получается именно тот вкус шашлыка из свинины с укусом и луком, который считается традиционным.

Ингредиенты:

  • 2 кг свиной мякоти

  • чайная ложка уксусной эссенции 70%

  • 2 средние луковицы 

  • специи для шашлыка по вкусу

  • примерно полторы столовых ложки сушеных трав и семян

  • 150 мл холодной воды

  • столовая ложка крупной соли

  • 2 столовых ложки растительного масла
Этапы приготовления:

  1. Мясо подготовить, нарезать на куски.

  2. Луковицы нарезать кубиками, а не кольцами. Тертый лук отдаст больше ароматного сока, напитает им мясо.
  3. Выложить в посуду, где будет мариноваться шашлык, свинину и лук, все перемешать.

  4. Приготовить маринад, смешав уксус и воду.

  5. Вылить уксусную воду в мясо, перемешать.

  6. Засыпать все специями и солью.

  7. Мариновать шашлычное мясо как минимум два часа.

  8. Чтобы мясо лучше промариновалось, убрать мясо в холодильник на всю ночь.

  9. Перед нанизыванием на шампуры влить масло и все еще раз хорошенько перемешать.

  10. Установить шампуры над тлеющими углями.

  11. Жарить, обязательно переворачивая шампуры через каждые семь-десять минут.

  12. Подать с томатным соусом, кольцами маринованного лука, свежей зеленью и овощами.

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 Классический рецепт шашлыка из говядины
 

Традиционный способ приготовления шашлыка из говядины – это маринование мяса в уксусе. Шашлык получается вкусным и нежным.

Ингредиенты

  • Мясо – 1 кг 

  • Уксус – 2 столовые ложки

  • Черный молотый перец – по вкусу

  • Растительное масло – 2 столовые ложки

  • 2 головки репчатого лука

  • Соль – по вкусу

  • Кориандр, гвоздика, базилик, тмин и другие пряности – по вкусу

Этапы приготовления:

  1. Мясо нарежьте на куски и выложите в глубокую кастрюлю.

  2. Лук нарежьте толстыми кольцами, добавьте к мясу.

  3. Введите в говяжий шашлык приправы, перец и соль.

  4. Влейте уксус и только после него растительное масло.

  5. Перемешайте мясо с маринадом.

  6. Закройте кастрюлю крышкой и дайте мясу отдохнуть в течение двух часов, после чего приступайте к жарке.

Приятного аппетита! Безопасных майских праздников!

    

Теги: Роспотребнадзор, рекомендации, праздники
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