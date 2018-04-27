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28 апреля Суббота

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В столице Башкирии открылось новое общежитие для работников ЖКХ

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии открылось новое общежитие для работников ЖКХ Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа»

В столице Башкирии открылось новое общежитие для работников ЖКХ Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа»

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе открылось новое общежитие для работников муниципальных предприятий Октябрьского района. Оно располагается на первом этаже высотки и занимает общую площадь более 500 квадратных метров. В нем уже проживает несколько семей с детьми.

По информации телеканала «Вся Уфа», помещение оборудовано комнатами приема пищи, ванными, душевыми, санузлами и подсобными помещениями. Комнаты на одного человека оснащены новой мебелью: кроватями, прикроватными тумбочками, шкафом, столом, табуретками. Всего для размещения работников предусмотрено 14 комнат, рассчитанных в общей сложности на 49 человек. Семьи с детьми здесь проживают отдельно.

За последние годы уже более 100 квартир передано работникам уфимских городских служб. Эта практика показала свою действенность – таким образом повышается привлекательность трудоустройства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Теги: ЖКХ
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