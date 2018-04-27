Владимир Путин предложил создать новый российский атлас мира Фото: www.kremlin.ru Владимир Путин предложил создать новый российский атлас мира Фото: www.kremlin.ru

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Росреестр и эксперты Русского географического общества (РГО) при участии Минобороны, которому в рамках всех необходимых процедур следует обеспечить доступность своих картографических материалов, должны создать новый географический атлас мира. Такое поручение дал на юбилейном, десятом заседании попечительского совета РГО Президент России.

По словам Владимира Путина, «гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит просто архаично».

Он также заявил, что сегодня многие русскоязычные топонимы буквально исчезают с карт мира.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали ещё в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира. Подчеркну, тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства предложил оформит атлас и в формате современных компьютерных технологий для туристов, путешественников и автомобилистов, который мог бы работать в режиме онлайн.

«Никому ничего не собираемся навязывать, это не нужно, но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», — сказал Владимир Путин.