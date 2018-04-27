Санаторий «Дуслык» из Башкирии стал лауреатом конкурса «100 лучших курортов России» Фото: сайт Минздрава РБ Санаторий «Дуслык» из Башкирии стал лауреатом конкурса «100 лучших курортов России» Фото: сайт Минздрава РБ

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Детский санаторий «Дуслык» из Башкортостана в очередной раз принял участие в конкурсе «100 лучших курортов России». По результатам опросов, проведенных на территории страны, предприятия, оказывающие наиболее качественные услуги, имеют право участвовать в конкурсе. Его учредителем и организатором является независимая организация «Экспертмедиагрупп» (г. Санкт- Петербург), специализирующаяся на изучении общественного мнения.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РБ, в конкурсе участвовали курортные учреждения России различных организационно-правовых форм собственности, оказывающие курортно-оздоровительные услуги, а также услуги по организации отдыха населения.

Организаторы выявляли учреждения, оказывающие наиболее качественные курортно-оздоровительные услуги, а также услуги по организации отдыха. По итогам конкурса, санаторий «Дуслык» получил сертификат на право использования в течение трех лет логотипа конкурса, диплом лауреата конкурса «За высокое качество курортно-оздоровительных услуг» и сертификат «100 лучших курортов России-2018».