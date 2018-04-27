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27 апреля Пятница

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Управление гражданской защиты Уфы предупреждает жителей мегаполиса о шквалистом усилении ветра

ОБЩЕСТВО

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает жителей мегаполиса о шквалистом усилении ветра Фото: автор

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает жителей мегаполиса о шквалистом усилении ветра Фото: автор

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает жителей о шквалистом усилении ветра. Ведомство со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информирует горожан о том, что днем 28 апреля в Уфе ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а 29 апреля порывы будут достигать 17-22 м/с.

«Жители Уфы, находясь на улице, соблюдайте предельную осторожность. Старайтесь избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами, деревьями и хрупкими конструкциями. Проходя мимо этих объектов, не отвлекайтесь на телефон, вытащите наушники из ушей – подобная сосредоточенность позволит вам успеть своевременно отреагировать на погодные сюрпризы, например, в виде падающих веток», — предупредили в столичном Управлении гражданской защиты.

Водителям рекомендуется выбирать более безопасные места для парковки – не оставлять машины под деревьями, возле заборов, рекламных баннеров, электроопор. Кроме того, не следует парковать автомобиль вплотную к стенам зданий.

«В прошедшее воскресенье, когда также прогнозировалось усиление ветра, некоторые машины пострадали именно от падения элементов кровли с крыш домов», — напомнили в ведомстве.

Теги: Управление гражданской защиты Уфы, штормовое предупреждение
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