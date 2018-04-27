Какие улицы перекроют в Уфе для акции «Бессмертный полк» Фото: Олег Яровиков Какие улицы перекроют в Уфе для акции «Бессмертный полк» Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

9 мая традиционно жители Уфы построятся в колонну и пройдут по главным улицам столицы Башкирии с портретами своих близких, родственников или знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Построение колонны «Бессмертного полка» начнется в 11 часов по местному времени на проспекте Октября.

«От остановки городского транспорта «Госцирк» до пересечения с улицей Шафиева колонну формируют учащиеся школ города вместе с родителями. Далее выстроятся студенты вузов и ссузов, за ними — остальные уфимцы», — рассказали организаторы акции.

В 12.00 объявят общегородскую Минуту Молчания, а в 12.15 начнется шествие в сторону площади имени Ленина.

Движение транспорта по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до Шота Руставели будет перекрыто с 10 до 14 часов.