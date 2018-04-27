В Башкирии проходит фестиваль «Весна Победы» Фото: администрация Туймазинского района В Башкирии проходит фестиваль «Весна Победы» Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В преддверии празднования Дня Победы во многих городах и районах республики проходят мероприятия в рамках фестиваля «Весна Победы».

В Туймазинском районе в местном фестивале-конкурсе «Весна Победы» активное участие приняли предприятия, учреждения и организации. В течение месяца конкурсанты представили на суд жюри более 200 художественных номеров. Более тысячи жителей города и района — от воспитанников детских садов до рабочих предприятий и организаций — проникновенно читали стихи, исполняли песни и танцевальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне.

Выступления всех участников были тепло приняты зрителями, а лучшие номера вошли в программу гала-концерта «Весна Победы», который завершился песней «День Победы» в исполнении обладателя Гран-при фестиваля — коллектива Туймазинского нефтепроводного управления АО «Транснефть — Урал», сообщили в администрации муниципалитета.