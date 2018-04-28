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В Башкирии ОНФ поддержал интеллектуальную игру для школьников

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ОНФ поддержал интеллектуальную игру для школьников Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии ОНФ поддержал интеллектуальную игру для школьников Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и Республиканский музей Боевой Славы организовали межшкольную интеллектуальную игру «Победа», приуроченную ко Дню Победы.

Всего в игре приняли участие 11 команд, состоящих из учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Уфы. По словам директора музея Ильшата Утяева, цель игры — воспитание у подрастающего поколения патриотизма, гордости за свою Родину и ее героическое прошлое, сообщили в региональном штабе ОНФ.

«Великая Отечественная война занимает особое место в истории нашего государства, — отметил Ильшат Утяев. — Она стала небывалым по своей жестокости испытанием для нашей страны, самой суровой проверкой боевых качеств армии и флота. Мы должны сделать всё возможное для того, чтобы молодежь знала и всегда помнила о подвиге советских солдат и тех, кто ковал победу в тылу. Проводить такие мероприятия нужно как можно чаще. Формат интеллектуальной игры позволяет закрепить знания об основных этапах, событиях, героях Великой Отечественной войны, получаемые в рамках школьного курса».

Участники интеллектуальной битвы ответили на вопросы, распределенные в пяти раундах, каждый из которых был посвящен определенному периоду Великой Отечественной войны. Между командами разгорелась серьезная борьба, призовые места пришлось определять с помощью дополнительных вопросов. Учащиеся показали не только отличные знания по истории, но и с легкостью справились с творческим заданием.

После мероприятия для школьников была организована экскурсия по музею, в ходе которой они сфотографировались на тематической фотоплощадке «У стены Рейхстага» в обмундировании солдат Красной Армии.

Теги: ОНФ, День Победы, интеллектуальная игра
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