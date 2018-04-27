МЧС России с 1 мая начнет учения в торговых центрах и кинотеатрах Фото: Олег Яровиков МЧС России с 1 мая начнет учения в торговых центрах и кинотеатрах Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

С 1 мая МЧС России начнет противопожарные учения в объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и кинотеатрах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Владимира Пучкова.

«С 1 мая мы начинаем второй этап нашей работы и проводим на всех этих объектах тактико-строевые учения, тактико-строевые занятия, проверяем подготовку персонала в этих зданиях, организуем взаимодействие. Проводим занятия, практические тренировки, в том числе будут проводиться внезапные учения с привлечением пожарно-спасательных подразделений МЧС России и других служб для того, чтобы каждый огнеборец знал особенности объекта», — сказал глава ведомства.

За последние 20 лет в России было построено более 80 тысяч таких объектов.