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27 апреля Пятница

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МЧС России с 1 мая начнет учения в торговых центрах и кинотеатрах

ОБЩЕСТВО

МЧС России с 1 мая начнет учения в торговых центрах и кинотеатрах Фото: Олег Яровиков

МЧС России с 1 мая начнет учения в торговых центрах и кинотеатрах Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 С 1 мая МЧС России начнет противопожарные учения в объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и кинотеатрах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Владимира Пучкова.

«С 1 мая мы начинаем второй этап нашей работы и проводим на всех этих объектах тактико-строевые учения, тактико-строевые занятия, проверяем подготовку персонала в этих зданиях, организуем взаимодействие. Проводим занятия, практические тренировки, в том числе будут проводиться внезапные учения с привлечением пожарно-спасательных подразделений МЧС России и других служб для того, чтобы каждый огнеборец знал особенности объекта», — сказал глава ведомства.

За последние 20 лет в России было построено более 80 тысяч таких объектов.

Теги: МЧС
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